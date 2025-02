Ilfattoquotidiano.it - La vita ha solo un senso: la morte. La bara non bara!

Se laavesse unmi sarei già ucciso da parecchio tempo. In realtà unc’è ed è ununico: la. Lanon conferisce un vero e proprioalla, più che altro ladona un’infinita leggerezza ad ogni nostro attimo: siamo tutti vivi per miracolo. Appesi a un filo, ma un filo dorato. Tutto splende di una insensatezza radicale. Ama e fai ciò che vuoi, diceva qualcuno, ma anche l’amore èuna gigantesca scusa per sondare la temperatura interna dei corpi. Tutto svanisce e quindi tutto è sogno.C’èun modo per stare al mondo con dignità: l’atto oblativo. Dare, donarsi senza aspettarsi nulla in cambio, nemmeno un sorriso o un grazie. Un atteggiamento simile può essere considerato insensato in una società preda dell’utile e del conseguimento di uno scopo, ma è proprio questa insensatezza a donare splendore e aristocrazia ontologica all’essere umano liberato dall’egoismo e dai mostri del profitto.