Quicomo.it - La vita e gli scacchi: Raul Montanari alla Feltrinelli per Aspettando Parolario

Leggi su Quicomo.it

Proseguono gli incontri con gli autori per la rassegna letteraria, di seguito i prossimi due appuntamentodi Como. Giovedì 27 febbraio ore 18.00via Cesare Cantù 17 Como, in dialogo con Rachele MarchegianiL'amore non è un.