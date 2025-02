Ilrestodelcarlino.it - La Vigor paga l’espulsione. E Kone si scusa con tutti

"Quanta rabbia" scrive lasui social il giorno dopo la sconfitta contro il Teramo. Un sentimento inspiegabile se ci si limita ad osservare il risultato finale, ma dietro lo 0-2 che ha premiato gli abruzzesi c’è unache ha disputato un grande primo tempo. Sono bastati 4 minuti però per fare crollare i rossoblu: prima il tiro di Longini poi l’eurogol di Pietrantonio, da quel momento iini non hanno più avuto la forza di reagire. Non si può parlare di sfortuna perché i meriti degli avversari vanno riconosciuti, è stata una dura lezione dalla quale però ladeve imparare e rialzarsi subito. Tutto ruota intorno aldi, caduto nelle provocazioni di un avversario al quale ha risposto allontanandolo energicamente. L’arbitro ha valutato la reazione in maniera ben più grave e lo ha immediatamente espulso.