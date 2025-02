Ilfattoquotidiano.it - “La velocità come antidoto alla solitudine”, così scriveva il 22enne che ha travolto una donna e poi si è suicidato

“Premi il pedale sull’acceleratore e ladiventa un”. Ma guidareforse è “una fonte di paura”, “serve equilibrio, tra passione e responsabilità”. Le parole di Pavel Garbarino, 22 anni, scritte in un e-book che potrebbero celare un ossessione per lache ha portato all’incidente in cui è morta una 35enneriporta il Corriere della sera. Sabato sera, alle 20.52, hae ucciso Barbara Wojcik, che era in sella a uno scooter, poi si è tolto la vita con un cutter.Il ragazzo, operaiomunicipalizzata Aster, eraguida della sua Jeep quando ha invaso la corsia opposta e ha colpito il Kymko della, senza alcun tentativo di frenata. Dopo l’impatto è sceso dall’auto, ha riconosciuto la vittima, che aveva visto più volte in un circolo di Sant’Olcese, ha aperto il cofano e si è tagliato la gola.