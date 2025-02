Ilrestodelcarlino.it - La Uil contesta la Regione: "Cambi rotta"

I sindacati confederali sono pronti a dare filo da torcere allaEmilia-Romagna sulla manovra di bilancio. "Non escludiamo niente", avverte il segretario regionale della Uil, Marcello Borghetti, che dall’esecutivo del sindacato ha ricevuto "il mandato all’unanimità di individuare, con Cgil e Cisl, un percorso unitario, senza escludere la mobilitazione, affinché la, al più presto,nel metodo e nel merito". Secondo Borghetti, infatti, sul bilancio la giunta de Pascale "ha commesso ben più di un passo falso. L’apprendere dalla stampa ogni aspetto della manovra 2025, senza mai un confronto preventivo, è un tradimento della storia delle relazioni sindacali di questa. E non trova giustificazione alcuna. Ma visto che a pensare male ci si azzecca- aggiunge il segretario Uil - mi sovviene l’idea che il comportamento tenuto da questa giunta, in questi giorni, voglia segnare la messa in crisi del Patto per il Lavoro e per il Clima e di quello che è il suo valore aggiunto.