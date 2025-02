Lanazione.it - La Toscana è la meta più amata dagli stranieri in cerca di casa

Firenze, 25 febbraio 2025 – Lasi conferma regina del mercato immobiliare italiano per gli acquirenti. Secondo il report annuale di Gate-away.com, il portale specializzato in vendite immobiliari all’estero, la regione guida la classifica delle richieste con il 16,9% sul totale nazionale, superando la Sicilia (10,16%) e la Lombardia (8,86%). L’interesse internazionale per larimane alto, trainato dalla bellezza dei paesaggi, dalla qualità della vita e dal fascino dei suoi borghi. Ma la vera curiosità arriva dall’analisi dei singoli comuni: non è Firenze, come ci si potrebbe aspettare, il più ambito, ma Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, che si piazza in cima alle preferenze, superando capoluoghi ben più noti. Seguono Lucca, Bagni di Lucca, Pontremoli, Montecatini Val di Cecina, Barga e infine Firenze.