La terribile storia vera che ha ispirato Arancia Meccanica il romanzo cult di Anthony Burgess

Il film(A Clockwork orange, termine dello slang inglese che vuol dire essere “strani”) del 1971 è considerato un capolavoro delladel cinema, e probabilmente anche il miglior lavoro del regista Stanley Kubrick; e sono in molti a sapere che la pellicola, le cui scene di violenza anche sessuale hanno suscitato accese polemiche che ne hanno in qualche modo alimentato il successo, è un adattamento dell’omonimodi, pubblicato nel 1962. Un po’ meno risaputo è invece il fatto che questo libro è statoda unaaccaduta allo stessoe alla sua famiglia.la scena dell’aggressione allo scrittore (fonte: Warner Bros.)È stato proprio lo scrittore a raccontare come nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, lui si trovasse di stanza a Gibilterra come sergente dell’esercito britannico.