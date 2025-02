Ultimouomo.com - La tempesta perfetta di Mourinho in Turchia

E così, alla fine, l’attesissimo derby di ritorno della Süper Lig turca giocato al RAMS Park, casa del Galatasaray, non ha mantenuto le promesse. Uno 0-0 soporifero, pochissime azioni da gol (a fine partita i tiri in porta saranno 1 a 3 per il Fener, che ci ha provato un pochino di più, senza mai essere veramente pericoloso) e classifica invariata. Il Fenerbahçe arrivava meglio alla partita, forte del passaggio del turno in Europa League (il Gala è invece uscito, fra l’esasperazione dei tifosi per l’ennesima deludente campagna europea, con l’AZ Alkmaar), di un mercato di gennaio molto interessante (Skriniar e Talisca i nomi più importanti) e, in generale, sospinta dal solito clima avvelenato che si respira intorno al calcio turco, da una narrazione che li vede vittime di un non ben precisato complotto arbitrale che favorirebbe sistematicamente la squadra della sponda europea del Bosforo.