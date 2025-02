Comingsoon.it - La Technicolor fallisce, a rischio importanti team dedicati a effetti visivi e animazione

Il celebre marchio, che include le case diMoving Picture Company e The Mill, oltre allo studio diMikros, ha avviato le procedure di bancarotta. Letteralmente migliaia di posti in giro per il mondo salteranno.