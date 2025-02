Linkiesta.it - La storia dei legami ambigui e pericolosi fra Trump e il Cremlino

Donaldè un agente del Kgb? «Il presidente americano potrebbe essere una spia, una risorsa al servizio dei russi» ha ipotizzato alla Cnn Joe Walsh, un ex deputato repubblicano, che nel 2020 si candidò alle primarie presidenziali. «Dice tutto quello che direbbe Vladimir Putin». Ma c’è anche una ex-spia kazaka che ha fatto su Facebook una rivelazione poi rilanciata dal collettivo Anonymous, e che ha scatenato ovviamente un dibattito. Ma in realtà nel 2018 Craig Unger, giornalista e saggista già deputy editor del New York Observer ed editor-in-chief del Boston magazine, aveva scritto un libro tradotto anche in italiano, aggiornato nel 2021, in cui si accusava Tump diventato presidente di avere contatti inquietanti col sistema politico e mafioso russo. «Casa di, casa di Putin. Lasegreta di Donalde della mafia russa» è il titolo in italiano.