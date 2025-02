Lettera43.it - La sostituta di Montaruli nei talk, le novità sui canali Rai e il futuro di Agnes: le pillole tivù

Leggi su Lettera43.it

Anche se il consiglio di amministrazione del 27 febbraio è saltato, in Rai molte decisioni sembrano ormai solo in attesa dell’ufficialità. Secondo quanto risulta a Lettera43, Rai Scuola è destinata a sparire, lasciando spazio a un canale tematico dedicato al territorio italiano, che sarà visibile digitando il 57 sul telecomando; il channel manager designato dovrebbe essere Andrea Assenza, già vice di Angelo Mellone all’intrattenimento day time. Intanto Rai5 e Rai Movie sono pronte a spostarsi di canale. A rischio i programmi di terza serata, per questioni di budget, in primis Generazione Z di Monica Setta; varrà la stessa cosa per i contenitori di Gigi Marzullo? Difficile.Monica Setta (foto Imagoeconomica).Per la direzione di Rai Italia si fanno i nomi di Gianfranco Zinzilli, vicino alla Lega e attuale vicedirettore, di Mariarita Greco, in quota Forza Italia e vicedirettrice del Tg1, e di Franco Argenziano, vice a Rai Sport e vicino al Pd, in particolare a Dario Franceschini.