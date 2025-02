La sinistra non esiste più

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Biden parlava di pace a Gaza, però forniva a Israele missili e bombe per sterminare i palestinesi. Ora Trump vuole fare pulizia etnica a Gaza. Quindi l’uno continua l’opera dell’altro. Non vedo differenze.Guglielmo Riccivia emailGentile lettore, le differenze ci sono, ma vanno lette in negativo e riguardano soprattutto l’Europa. Con l’ipocrisia dei Biden l’Europa poteva nascondersi dietro la retorica declamata ogni giorno: democrazia, pace, no agli invasori (se sono russi). Trump invece senza teorie ma con i fatti – dazi, minacce, volontà di annettere Panama, Canada, Groenlandia e anche Gaza – smaschera l’Occidente dicendo la bruta verità, cioè che gli Usa sono un impero e quindi gli alleati non sono alleati ma colonie. Il problema di fondo è che l’Ue ha tradito la sua Storia e ha introitato un corpo estraneo, il neoliberismo anglosassone, l’ideologia più a destra di tutte le destre.