La Sicilia di Enzo Sellerio in mostra alle Gallerie d’Italia a Milano

(ITALPRESS) – Ottantacinque fotografie per omaggiare uno dei più interessanti intellettuali italiani del secondo Novecento, in chiusura delle celebrazioni per il suo centenario di nascita. E’ “– Piccola antologiana”, lache Intesa Sanpaolo apre al pubblicoriedifino al 13 aprile 2025. L’esposizione, curata da Monica Maffioli e Roberta Valtorta e realizzata in collaborazione con l’Archivio, ha come protagoniste stampe d’epoca a cui si aggiungono una serie di stampe da negativi originali ma inediti.xh7/mgg/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo