Iodonna.it - La sfilata di Burberry chiude la London Fashion Week 2025

Leggi su Iodonna.it

«Quel bisogno un po’ eccentrico e un po’ bohémien di viaggiare», nelle parole del direttore creativo Daniel Lee, è protagonista allachelaAutunno-Inverno/2026. Il runway show andato in scena alla Tate Britain interpreta il bisogno di fare le valigie e staccare la spina. Leggi anche ›: tutti gli ospiti in prima fila alle sfilate e ai party Mood daend in totale relax, nella campagna inglese. Cappotti e sciarpe, abiti da sera e da giorno, uscite sartoriali in un mix di tessuti britannici lavorati da produttori inglesi: la collezione si ispira alle tappezzerie delle grandi case della countryside. Leggi anche › Le scarpe più belle dell’Autunno-Inverno/26 dalle sfilate di LondraAI/2026, la collezioneGli interni delle dimore signorili vengono interpretati in codici di abbigliamento contemporanei; i tessuti che proteggono dalle intemperie si fondono con gli elaborati tessuti in stile carta da parati.