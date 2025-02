Gqitalia.it - La serie Paradise non sarebbe interessante com'è senza il presidente Cal Bradford interpretato da James Marsden

SPOILER ALERT - questa intervista contiene degli spoiler sull'episodio 7 di-Ladistopica del momento,, su Disney+, ha visto crescere i suoi ascolti un po' alla volta, per passaparola. Il motivo? Ingrana un po' per volta, mostrandosi sempre più complessa e stratificata, un progetto a cipolla come ilal centro della sua trama, assassinato nel primo episodio e poi svelato flashback dopo flashback nella sua umanità e nella sua lotta interiore per fare la cosa giusta, nonostante tutte le forzature a cui è sottoposto, grazie all'indagine sul suo omicidio e alla ricostruzione di tutti i fatti che hanno portato lui e altre 24999 persone a vivere in una città bunker dentro una montagna. Giunti a un passo dal grande finale dello show, è per molti il personaggio principale, il preferito, qualcuno a cui ci si affeziona tanto quanto al protagonista, la sua guardia del corpo impegnata a trovare il suo assassino e tutte le risposte alle domande che lui, per primo, si è fatto, tra mille dubbi e una marea di rimorsi.