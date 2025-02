Metropolitanmagazine.it - La seconda vita di Creuza de mä: la cover di Bresh e Cristiano De André è virale su TikTok

Certe canzoni non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È quello che sta accadendo ade mä, brano di Fabrizio Detratto dall’omonimo album del 1984. Due settimane fa, suo figlioe il cantautore genovese, tra i ventinove big in gara a Sanremo 2025, l’hanno eseguita sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle. Un’esibizione un po’ sofferta, a causa di alcuni problemi tecnici, che hanno costretto i due artisti a ripeterla per tre volte. Nonostante gli intoppi, però, la canzone è stata molto apprezzata dal pubblico, e sta vivendo unagrazie ai social network.Si stanno moltiplicando, in questi giorni, video suche utilizzano questa versione live per esaltare le bellezze della Liguria. Clip che mostrano lalenta dei pescatori al porto, o dei tramonti mozzafiato, o un tradizionale piatto di trofie al pesto, accompagnate dalle parole poco comprensibili a chi non mastica il dialetto del luogo, ma che rievoca tempi passati nei cuori degli autoctoni.