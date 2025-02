Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone-Gut, partita a scacchi. Goggia non condizionata da Federica”

Leggi su Oasport.it

LE FORMIDABILI VITTORIE DIEro preoccupato per il fatto che avesse avuto l’influenza. In quelle condizioni era già tanto che corresse: mi aspettavo che potesse arrivare tra le prime 5, limitando i danni con la sua classe. Invece è stata stratosferica. Ha sciato talmente bene e in scioltezza che ha speso meno energie rispetto alle avversarie, accarezzando la perfezione assoluta. Va detto che si è anche presa i suoi rischi nelle due gare: il primo giorno ha rischiato di toccare con lo scarpone un paio di volte.Nella prima gara è stato incredibile far segnare il miglior tempo nella seconda manche con il n.29, perché i segni c’erano, ma lei sembrava scendere sul velluto: mi ha impressionato. Sabato era quarta, a soli 12 centesimi dalla leader, dopo la prima manche ed era la posizione ideale, perché avrebbe potuto mettere pressione alle avversarie, e così è stato: Richardson è uscita subito, Gut ha preso 8 decimi, Robinson ancora di più.