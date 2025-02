Ilrestodelcarlino.it - La scelta delle scuole superiori: "È facile perdere la bussola"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladella scuola superiore è un momento decisivo, che non riguarda solo l’orientamento verso una carriera o una professione, ma anche la scoperta di noi stessi,nostre inclinazioni, dei nostri sogni e paure. Abbiamo partecipato a diverse proposte organizzate dalla scuola e progettate per aiutarci a unapiù consapevole. Ci sono stati incontri con esperti di orientamento, laboratori pratici e giornate di porte aperte in diverse. Unaesperienze più interessanti è stata l’incontro con alcuni professionisti che hanno illustrato le varie possibili carriere che si possono intraprendere dopo la scuola superiore. Abbiamo anche avuto modo di faresimulazioni e di assistere a vere lezioni tenute da docenti di vari istituti venuti in classe. Le giornate di orientamento sono state utili.