Fanpage.it - La Russa querela Report per diffamazione, la gip di Milano archivia il caso: “Era diritto di cronaca”

Leggi su Fanpage.it

Disposta l'zione per i giornalisti di, indagati per la presuntanei confronti del padre e del fratello di Ignazio La. Trasmessi gli atti alla procura per iscrivere nel registro degli indagati l'ex colonnello dei carabinieri Michele Riccio.