Sololaroma.it - La Roma guarda al futuro: UFFICIALI i rinnovi di Mannini e Romano

Leggi su Sololaroma.it

Sono giorni molto intensi in casaper quanto riil tema deidi contratto. Due giorni fa è stato infattizzato il prolungamento di Niccolò Pisilli, che ha firmato fino al prossimo 30 giugno 2029 a 2 milioni di media a stagione. Il classe 2004 non è però l’unico giovane giallorosso che la società ha voluto blindare. Da qualche tempo infatti circolavano voci rinti anche due elementi della Primavera come Mattiae Alessandrono.La giornata di oggi, martedì 26 febbraio, è stata quella decisiva, con l’tà del rinnovo per entrambi i classe 2006. Siacheno rappresentano due talenti molto interessanti, con i rispettivi prolungamenti di contratto che dimostrano come lacreda nelle loro potenzialità. Per il primo è arrivata un’estensione fino al 2028, mentre il secondo ha firmato fino al giugno del 2027.