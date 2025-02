Ilfogliettone.it - La Roma cala il poker al Monza, zona Europa sempre più vicina. Risultati e classifica

Leggi su Ilfogliettone.it

Lanon si ferma e continua la sua rimonta in. Nella 26esima giornata di Serie A, i giallorossi hanno regolato ilcon un netto 4-0 all’Olimpico, portandosi a soli -1 da Bologna e Milan, che devono ancora affrontarsi nel recupero della 26esima giornata. Con questo successo, la squadra di Ranieri si piazza saldamente in, dimostrando una forma crescente e una voglia di lottare per obiettivi ambiziosi.Una partita senza storiaNon c’è mai stata partita all’Olimpico. Laha dominato sin dal primo minuto, imponendo il proprio ritmo e chiudendo praticamente il match già nel primo tempo. Al 10° minuto, Saelemaekers ha aperto le marcature, sfruttando un’azione ben costruita. Prima della pausa, è arrivato il raddoppio firmato da Shomurodov, abilmente assistito da Soulé, che ha confermato il suo ottimo momento di forma.