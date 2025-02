Sololaroma.it - La Roma batte il Monza, Cristante sugli scudi: Ranieri tenta il rilancio

La vittoria per 4-0 con ilha certificato l’ennesimo passo in avanti della, in questo inizio 2025. I giallorossi hanno messo a referto una prova convincente sotto ogni punto di vista, grazie alle loro seconde linee. Da Matias Soulé ad Eldor Shomurodov, passando per un Niccolò Pisilli che ha appena rinnovato il contratto con il club: sono tante le riserve che si sono messe in mostra, nel successo con i brianzoli. Uno dei gregari che ha più colpito nella serata di ieri è, al tempo stesso, un calciatore che è stato criticato sin da inizio stagione.Stiamo parlando, ovviamente, di Bryan, lanciato nella mischia dal 1? minuto ed autore di una prova diligente ma anche utile negli ultimi 20 metri. Il 29enne ha impostato la manovra ed è riuscito a proporsi in zona gol, servendo l’assist del 3-0 ad Angelino e siglando il definitivo poker di testa da calcio d’angolo.