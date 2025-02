Ilgiorno.it - La ripresa del mercato immobiliare: "Si torna a investire nel mattone"

Ila essere un investimento soprattutto a Pavia, dove i prezzi d’acquisto non sono aumentati in modo considerevole, ma è salita molto la rendita. Il dato è emerso dalla nuova edizione dello “ScenarioPavese“ di Fimaa Pavia, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari della provincia. Il documento, che sarà presentato al pubblico alle 9,30 di venerdì nella sede di Ascom, racconta come sono cambiate le richieste. In leggero calo le compravendite che nel 2023 sono state 8.228 contro le 8.310 dell’anno precedente: 1.127 a Pavia, 926 a Vigevano e 680 a Voghera. Nel capoluogo le zone più ambite sono il centro (i prezzi vanno dai 700 ai 4.100 al metro quadro), Ticinello-stazione, Borgo Ticino (dai 400 ai 2.330 euro) e Sora-San Lanfranco. "Il 2024 si è chiuso positivamente - ha commentato il presidente di Fimaa Pavia Fabio Bianco - attestandosi come uno dei migliori dell’ultimo decennio anche grazie al taglio dei tassi di interesse e a un nuovo appeal degli investitori per i prodotti immobiliari.