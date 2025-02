Lanazione.it - La rassegna “Profeti in Patria”. I talenti sarzanesi tornano a casa per far conoscere i loro successi

Prenderà il via questo giovedì la terza edizione di ‘in’, lateatrale organizzata dagli Scarti che si svolgerà al Ridotto del teatro Impavidi. Un modo per valorizzare artisti originari del territorio che esercitano laprofessione altrove e farli rincontrare con la propria comunità, che avrà così modo di apprezzare lestesse produzioni. Ma anche un progetto dal valore riconosciuto a livello nazionale, tanto che una compagnia teatrale di Brescia – la ServoMuto Teatro - proponendo un format gemello, si è assicurata la vittoria ad un bando e il finanziamento del progetto. Andrea Sorrentino, Jonathan Lazzini, Matteo di Somma e Anna Chiara Colombo: questi i quattro artisti locali che a partire da giovedì e sino al mese di maggio faranno ritorno in. "Quest anno – spiega il direttore artistico degli Impavidi Andrea Cerri – abbiamo deciso di proporre ciascun appuntamento in doppia replica per dare modo al pubblico di poter assistere alle produzioni deidel territorio.