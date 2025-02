Lanazione.it - La provincia che cambia: in libreria “Storia di un artigiano” di Giuseppe Bagni

Firenze, 25 febbraio 2025 - La trasformazione della vita in, scandita dall’avvento dei cellulari, dei centri commerciali e di nuove abitudini, è al centro del nuovo romanzo dello scrittore fiorentinodal titolodi un. Ispirata a una vicenda reale, l’opera è edita da Noripios per la collana «Narrativa Italiana» (Polistampa) e sarà presentata giovedì 27 febbraio alle 18 nel Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5). Durante l’evento, oltre all’autore, interverranno Caterina Ceccuti, Chiara Giunti e Antonio Pagliai. Al centro dellac’è Amilcare, un uomo che ha dedicato la vita a dirigere un’importante fabbrica di ceramica e che, superati i sessant’anni, si è ritirato in una casa di riposo, lontano dal suo passato e dalle contraddizioni di un mondo che fatica a riconoscere.