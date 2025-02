Ilrestodelcarlino.it - La Primavera torna al successo, Empoli ko

CESENA 21 CESENA (4-3-1-2): Montalti; Abbondanza, Gallea, Valentini, Pitti (27’ st Domeniconi); D. Zamagni (38’ st Ronchetti), R. Campedelli, Castorri; Giovannini (27’ st Ghinelli), Perini, Coveri (38’ st Tosku). All.: N. Campedelli.(3-5-2): Biagini; Falcusan, Rugani, Mannelli (35’ st Lauricella); Moray (20’ st Monaco), Trdan (39’ st Barsotti), Huqi, Chiucchiuini (1’ st Matteazzi), El Biach; Popov, Pereira (20’ st Busiello). All.: Filippeschi. Arbitro: Caruso di Viterbo. Reti: 16’ pt Davide Zamagni, 12’ st Davide Zamagni autorete, 13’ st Abbondanza. Note: ammoniti Gallea, Moray, Chiucchiuni, Rugani; angoli 6 a 4 per l’; recupero 2’ e 5’. Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Nella gara forse più importante della stagione i ragazzi dellahanno dimostrato quella caparbietà che molte volte da sola non è bastata, questa volta in aggiunta c’è stata concentrazione fino all’ultimo secondo per non farsi sfuggire tre punti che pesano davvero tanto.