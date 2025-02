Ilrestodelcarlino.it - La preside a tu per tu coi ragazzi: "Amo il mio lavoro e le sfide"

Ecco a voi Roberta Ciampechini, pianista, ex docente di Francese, Dirigente scolastico di due istituti secondari del maceratese, insignita il 4 novembre scorso dalnte Sergio Mattarella del titolo di "Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica". Noi della 1ª del Convitto Leopardi l’abbiamo intervistata. Ciampechini, lei è Dirigente scolastico del liceo scientifico "Galilei" di Macerata ma ha scelto di dirigere in reggenza, da tre anni, anche il Convitto Nazionale Leopardi. Quali sono le ragioni di questa scelta? "Il Convitto mi ha colpito perché possiede un Indirizzo musicale di valore e nel mio percorso ho affiancato l’Università agli studi musicali. La musica è uno strumento educativo straordinario". Come riesce a coniugare la passione per la musica con il? "È una questione di organizzazione, la musica è una mia grande passione e il tempo che dedico al piano, lo strumento in cui mi sono diplomata a 19 anni, non mi toglie nulla, anzi mi dà energia per affrontare meglio il".