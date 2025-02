Ilnapolista.it - La Premier League è finita: i soldi hanno definitivamente distrutto il calcio inglese (Guardian)

“Signore e signori, abbiamo ormai raggiunto la nostra quota di crociera. Il pilota starà con i piedi sollevati e berrà piccole lattine di Sprite da qui a metà maggio. Sedetevi, disconnettetevi. Mettetevi a guardare un brutto film con Seth Rogen. Potete anche guardare la partita di, se volete. Ma non aspettatevi che succeda molto nei prossimi tre mesi“. Barney Ronay scrive sulun poderoso editoriale sulla fine del, devastato dai.Perché “il campionato ha raggiunto una fase di entropia prematura. È sbagliato dire che la corsa al titolo è. O meglio, è corretto solo a metà. La corsa al titolo è, a meno che non ci sia un crollo del cigno nero, Arne Slot che decide che questo è il momento perfetto per sfoderare la sua fase tattica di Jazz Odyssey.