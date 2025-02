La poliziotta transgender picchiata dai tre ultras a Trento | I colleghi mi chiamano Alessia ma in città mi guardano con disprezzo

Leggi su Open.online

Latransla notte di San Valentino adice di sentirsi in pericolo. Perché i tre capiche l’hanno malmenata «sanno dove abito». Per questo ha paura anche dell’intervista che rilascia oggi al Corriere della Sera. Nella quale racconta del suo percorso di transizione e di come l’hanno preso ie le istituzioni. «Mi chiami, diventerà questo il mio nome», dice ad Andrea Pasqualetto.ha 53 anni e da 34 indossa una divisa. La transizione l’ha iniziata «da un anno e mezzo con una psicologa che ha constatato la mia disforia di genere». Nella sua«c’è chi ti deride e fa la battutina, c’è chi ti considera il peggio del peggio e ti guarda cone ci sono quelli che, diciamo così, sognano».Ladiha ricevuto 22 punti di sutura alla testa, ha il naso rotto e un trauma cranico.