La pioggia cade su Bergamo e sulla Lombardia. Miglioramenti da giovedì

Tempo in peggioramento quest’ogginostra regione a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia, che mercoledì scivolerà lentamente verso il mar Mediterraneo. A seguire tendenza a miglioramento del tempo per correnti più asciutte da nord in quota. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.Martedì 25 febbraio 2025Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque con precipitazioni diffuse possibili su tutti i settori (qualche pausa asciutta più probabilebassa pianura).Neve generalmente oltre 1300-1600 metri, in lieve calo in serata.Temperature: Minime in lieve aumento (6/9°C), massime in calo (9/12°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti moderati da sud-ovest.Mercoledì 26 febbraio 2025Tempo Previsto: Sui settori centro-orientali cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse e intermittenti, nevose oltre 1200-1500 metri.