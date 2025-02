Ilnapolista.it - La partita con l’Inter è tutta da giocare, meglio col 4-3-3

Lacondacol 4-3-3Visti i risultati di quest’ultimo disastroso mese, non c’è che augurarci e sperare in un ritorno al modulo 4-3-3 (con qualche alternativa). La difesa a quattro, con Buongiorno e Olivera recuperati, rappresenta una possibile garanzia per una squadra costretta a cambiare, per infortuni a catena, un assetto sperimentato con successo dall’inizio del campionato. Lasciando il centrocampo invariato (al netto degli infortuni come quello di Anguissa) ma contando anche sul nuovo acquisto Billing, modificherei il trio di attacco Spinazzola-Lukaku-Politano, partendo con Lukaku in panchina sostituito da Okafor o Raspadori.Modificherei inoltre, quando possibile, ancora il modello di ripartenza da sfruttare con lanci lunghi e palle alte adatti all’elevata statura dei nostri giocatori.