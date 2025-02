Ilgiorno.it - La pace, la solidarietà, l’amicizia, l’amore. Non si vive di egoismo e adorazione del denaro

Leggi su Ilgiorno.it

Per un genitore al giorno d’oggi è difficile educare alla generosità, alper il prossimo? "Secondo me, la guida più importante è l’esempio. I bambini e i ragazzi si circondano dai messaggi provenienti dall’ambiente familiare, li memorizzano nella propria anima e li fanno propri". Aiutare gli altri è sempre stato un obiettivo importante della tua vita, ti sei privata di qualcosa? "Spesso è capitato, siamo tutti bisognosi degli altr.Mi sono sempre messa nei panni degli altri, ho sempre avuto un occhio di riguardo per le persone in condizioni di disagio. Per me è molto importante aiutare qualcuno, specialmente le persone malate, sole e fragili. La vera ricchezza è saper donare, anche con poco". Cosa vorresti dire ai cittadini stranieri che si sono trasferiti in Italia? "Immagino che anche loro, costretti a lasciare i paesi di origine, abbiano vissuto momenti difficili, ma tra le porte chiuse troviamo anche porte aperte.