Roma, 25 febbraio 2025 – Merzun leader con le idee più chiare di Scholz. Ma il campo sul quale le cose potranno cambiare in chiave Europasoprattutto quello della. Mentre si attende la formazione di un’alleanza di governo, è questa l’analisi di Daniel Gros, importante economista tedesco e direttore dell’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi di Milano. Gros, come cambierà con Friedrich Merz la posizione dellasul Green New Deal europeo? Daniel Gros, Professor at the Bocconi University, “Penso che forse ciqualche cambiamento, si verrà incontro ai bisogni dell’industria tedesca e magari cimeno insistenza ideologica. Ma ritengo che non cialcun indietreggiamento”. Lei ha messo in guardia dal personalizzare la politica tedesca.