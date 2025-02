Lanazione.it - La nuova era Fimer parte da Rimini. Il futuro del fotovoltaico va in fiera

Leggi su Lanazione.it

ricon rinnovato slancio e nuove prospettive, sotto l’ala di MA Solar Italy, membro del gruppo McLaren Applied, che ha recentemente acquistato l’azienda e lo stabilimento di Terra. Leader nella produzione di soluzioni per l’energia rinnovabile sarà presente, nei primi giorni di marzo, alladiper una manifestazione internazionale, la KEY - The Energy Transition Expo, evento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. La scelta dicipare a questo appuntamento, di grande importanza per il mercatonazionale e non solo, giunge in un momento di svolta per. Infatti, il subentro di unaproprietà e consistenti investimenti hanno consentito all’azienda di tornare pienamente operativa.