La nave Humanity 1 salva 70 migranti, tra i sopravvissuti anche un bambino

Ravenna, 25 febbraio 2025 – Era da poco trascorsa la mezzanotte di oggi quando, a seguito di una chiamata ricevuta da Alarmphone, la ‘1’, una delle navi di soccorso più grandi e meglio equipaggiate del Mediterraneo, ha soccorso oltre 70 persone che si trovavano su un gommone inadatto alla navigazione; nessuno indossava un giubbotto ditaggio e a bordo si avvertiva un forte odore di carburante.e difficoltà in mare Tra i, fa sapere la ONG Sos, c’eranodonne, unaccompagnato dalla madre e alcuni figli in fuga da soli. Avevano trascorso diversi giorni e notti in mare aperto. Assegnazione porto di sbarco Le autorità italiane hanno assegnato per lo sbarco il porto di Ravenna.