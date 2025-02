Ilrestodelcarlino.it - "La musica ci trasporta in un altro mondo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Se chiudo gli occhi e penso alla, vedo un piano davanti a me. È mio strumento del cuore. In realtà è più di un semplice strumento: ha reso celebri interi Paesi, come la Germania con Beethoven e il suo Inno alla Gioia, l’Austria con Mozart, l’Italia con Verdi e Vivaldi. I loro capolavori sono quelli che provo a suonare. Non alla perfezione, certo, ma ci lavoro da sei anni e mezzo! Ho iniziato quasi per caso, e oggi il piano è parte di me. Non è solo un modo per rilassarmi, ma una porta su uninfinito di note ed emozioni".Filippo Pagano, 1ªC "Per me laè un tocco speciale che dà sapore alla vita. Io suono il flauto traverso solo da pochi mesi: ho iniziato a settembre, all’Indirizzole del Convitto Leopardi. A dire il vero, all’inizio questo strumento mi intimoriva e mi sembrava complesso, con tutti quei tasti che parevano infiniti! Poi ho capito che si diventa bravi solo provandoci.