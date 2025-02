Sport.quotidiano.net - La MotoGp parte da Buriram: programma e orari tv del gp di Thailandia

Bologna, 25 febbraio 2025 – L’attesa è finita, anche se mancherà uno dei protagonisti. Il Motomondiale prende il via nel weekend daper il gran premio della: i motori inizieranno a rombare. Inizia dunque la sfida tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ma senza il campione in carica Jorge Martin, che dopo la caduta nei test di Sepang si è infortunato nuovamente nella fase di recupero e dovrà saltare la prima gara della stagione. Proverà a rientrare a metà marzo per il gp di Argentina, secondo appuntamento stagionale, così Aprilia ufficiale dovrà puntare tutto su Marco Bezzecchi, prelevato anche lui da Ducati dove aveva guidato nel team Pertamina VR46. E allora si accredita a essere prima rivale di Ducati una Yamaha ritrovata grazie alle concessioni e molto veloce nei test. Fabio Quartararo appare oggi il rivale più credibile.