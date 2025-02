Panorama.it - La moda che verrà

Mentre a Londra volge al termine la London Fashion Week, dove gli occhi erano tutti puntati sul nuovo corso creativo di Burberry, è il momento di Milano dove da oggi si sono accesi i riflettori sulle più importanti passerelle dellaMade in Italy (e non solo) e gli showroom hanno aperto le porte a buyer e stampa internazionale per svelare le proprie collezioni pensate per il prossimo autunno-inverno.Tenendo conto dell’eredità lasciataci dal 2024, un improbabile racconto in cui la narrativa creativa ha lasciato a desiderare in quanto le strategie di marketing si sono dimostrate più importanti per le aziende della creatività stessa mentre la pubblicazione dei bilanci denuncia inquietanti perdite, soprattutto da parte dei grossi gruppi del lusso. L’aumento dei ricavi di Bottega Veneta non compensa neanche lontanamente le perdite di Gucci e di Balenciaga (Kering), Dior denuncia una forte discesa così come il gruppo Ferragamo.