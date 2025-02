Ilgiorno.it - La missione della Croce Rossa. Dalle visite a casa alla spesa: "Non lasciamo soli gli anziani"

Ladi Monza aumenta l’impegno per portare sollievo alle persone anziane che soffrono ditudine. Tre iniziative diverse, iniziate ognuna per conto proprio nell’ambito delle attività sociali svolte dell’associazione, sono state dall’inizio di quest’anno raccordate in un unico ambizioso progetto che nel suo nome porta già il nobile fine che si prefigge: "Contrasto all’isolamento etudine delle generazioni più mature". Sono dunque tre i filoni di intervento seguiti dai volontari per cercare di dare vicinanza e supporto alle persone anziane sole: la visita a domicilio, l’accompagnamento nel fare lae la consegna dei pasti a domicilio. "Siamo partiti qualche anno fa con iniziative volte a fare compagnia aglinelle loro abitazioni – spiega Dario Funaro, ex presidente diMonza –, poi questa azione si è evoluta nell’accompagnamento a fare la