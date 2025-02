Tuttivip.it - “La mia guida”. Lutto pesantissimo per Carlo Cracco: dolore immenso

È scomparso all’età di 97 anni Bertillo, padre del noto chef vicentino. La famiglia ha annunciato la triste notizia attraverso un necrologio sul Giornale di Vicenza, esprimendo: “Sei stato la nostraper una vita. Il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”. Il signor Bertillo lascia la moglie Linda, di 90 anni, e quattro figli:, Nicola, Giovanni e Annalisa.aveva un legame profondo con suo padre. Nel 2008, i due hanno condiviso la scena in uno spot pubblicitario per l’acqua Panna. Successivamente, nel 2014, Bertillo è apparso in un episodio di Hell’s Kitchen Italia, dove si è emozionato vedendo il figlio all’opera in cucina.Bertilloha avuto un ruolo significativo nella promozione del broccolo fiolaro, un prodotto locale che è diventato un ingrediente distintivo in alcuni piatti di