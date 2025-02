Ilgiorno.it - La madre di Fabio: lei mi odia, mi vorrebbe morta

"Vogliamo solo giustizia per nostro figlio". Annamaria Trentarossi (nella foto),diRavasio, è seduta insieme al marito fra il pubblico dell’aula Falcone e Borsellino, nel tribunale di Busto Arsizio. Lo sguardo triste, il volto segnato da una sofferenza che viene sottolineata anche da tremore della mano che regge a fatica un bicchiere di acqua. "Non ho mai pensato che potesse essere successo un incidente. Avevo pensato subito a qualcosa di molto più brutto per. Me lo sentivo dentro". La memoria va a quel 9 agosto 2024 a Parabiago in quello che inizialmente sembrava un incidente stradale con relativa fuga del pirata della strada, ma che le indagini hanno rivelato essere un piano criminale studiato nei minimi dettagli. Il marito, Mario Ravasio è accanto a lei, lascia trasparire tutta la sofferenza di un uomo che dentro è a pezzi.