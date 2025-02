News.robadadonne.it - La lotta di Barbara Mura: “Mio figlio morto per farmaci acquistati stampandosi le ricette”

Due anni fa Gabriele Murgia, appena diciottenne, moriva per un mix letale di psico, alcol e droghe; e da quel momento la madre, sta portando avanti una battaglia per sottolineare quanto sia facile ottenere deifalsificando le.Anche suo, dice, si stampava da solo ledegli psicoche poi assumeva, seguendo una tendenza estremamente pericolosa diffusa tra i giovani.Assistita dall’avvocata Sara Dettori,ha presentato un esposto in Procura per denunciare le falle del sistema di prescrizione medica. “Leche utilizzava mioGabriele – ha spiegato – erano trascritte al computer e siglate con firme false, di medici in pensione. Andava a comprare medicine con dei fogli compilati da lui e siglati. Per questo dico e ripeto che serve un nuovo sistema di vendita di certi”.