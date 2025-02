Linkiesta.it - La lezione tedesca e la guerra civile euroamericana

I governi costituzionali fra conservatori e progressisti diventeranno la norma nei paesi europei fino a quando non si arresterà l’onda fascista russoamericana. Se non vogliamo che lo tsunami ci travolga è necessario comprendere due cose. Primo, i leader dei partiti costituzionali di destra centro e sinistra devono accettare questa verità subito e attrezzarsi per formare nei tempi più brevi e senza polemiche ideologiche o propagandistiche governi razionali e pragmatici.Governi volti a risolvere i problemi la cui accumulazione ha favorito i successi delle estreme di destra e sinistra. Devono farlo senza ripeterne le grida, perché la prossima volta gli elettori potrebbero scegliere l’originale rispetto alle imitazioni, e perché gli elettori dei partiti nazionalpopulisti non sono ancora nella maggioranza fascisti, ma lo diventeranno se i loro leader si rafforzeranno.