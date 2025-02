Lanazione.it - La Lega lascia Rocchi: "Mai insieme ai Dem"

Dopo il convegno, al quale presero parte anche esponenti Dem, si consuma lo strappo. E non senza strascichi. Lala lista civica di "SilviaSindaco". "La nostra adesione alla lista civica che dal primo giorno ci ha visti in prima linea a fianco di Silvia, anzi che abbiamo sostenuto per primi – spiega Guendalina Fontanelli, segretario della sezioneCapannoli Alta Valdera – è sempre stata guidata dalla volontà di lavorare per il bene di Capannoli, in un contesto di collaborazione e rispetto reciproco. Tuttavia, sono emerse problematiche che hanno reso impossibile proseguire il nostro impegno all’interno della coalizione". Ma cos’è successo? "Abbiamo lavorato provando a dare al nostro territorio una proposta politica alternativa – spiega la segretaria del Carroccio – che fosse basata sui temi, su idee nuove e proposte, e non su bandierine di partiti".