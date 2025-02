Ilnapolista.it - La Gazzetta parla di un “Napoli claudicante” che l’Inter pensa di battere per dare una mazzata pesante per la corsa scudetto

Ladello Sport analizza il big match di sabato prossimo e lo fa in chiave Inter, definendo iluna squadra “”“ha ronzato per un po’ attorno alla preda, ha smarrito qua e là delle occasioni per infastidire un, ma alla fine tac: la puntura al momento giusto. Si è messa esattamente nella posizione in cui immaginava di stare qualche mese fa. Con il muso davanti a tutti”,È chisto che la sconfitta contro il Como dello scorso week end ha cambiato non solo la vetta della classifica, ma anche gli stati d’animo che portano alla sfida trae Inter“La vista da Appiano si è fatta più nitida, è cambiata la ragione stessa del viaggio di sabato a. Lo scontro diretto non serve più a frenare l’onda della squadra di Conte, ma anzi può essere l’occasione perunala”.