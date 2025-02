Lanazione.it - La Folgore in classe. Alunni contro i Cobas: "La difesa è un dovere"

LUCCABotta e risposta fra ie gli studenti per la scuola ITET Benedetti di Porcari. Dopo le critiche deiper l’innella scuola con i parà della, la Rappresentanza Studentesca della scuola si è sentita indi replicare. "“Ladella Patria è sacrodel cittadino”. L’articolo 52 della nostra Costituzione è chiaro: ogni cittadino italiano è chiamato, in qualsiasi modo, a difendere i sacri valori per cui i nostri avi hanno combattuto ben due guerre, pagando a caro prezzo questi diritti – esordiscono i giovani di Rapprsentanza Studentesca –. E oggi qualcuno si sente indi criticare coloro che, girando nelle scuole, permettono di far conoscere un impiego che negli anni si è radicalmente trasformato. L’Esercito, in tutti i suoi reparti, non rappresenta più uno strumento di offesa, bensì un servizio a disposizione dell’Italia per ladegli interessi di tutta la collettività ed un importante mezzo di aiuto nelle situazioni di difficile gestione.