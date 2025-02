Sport.quotidiano.net - La fiorentina è a un punto, la lazio a sei. La frenata dei Viola potrebbe regalare un nuovo sorpasso

Il brutto ko di Parma è alle spalle: gli echi e le polemiche, però, si fanno ancora sentire. L’ultimo fine settimana, però, ha dimostrato come ora che la stagione è entrata nel vivo, la gara si fa più dura che mai: non solo per il Bologna. Il Milan è sempre più in crisi e dopo l’uscita dalla Champions è uscito con le ossa rotte anche da Torino, contro il quale il Bologna l’ha spuntata in volata nell’ultimo turno casalingo. Di più: è crisi anche in casa, con lako a Verona e Palladino che predica silenzio, lavoro e scuse nei confronti della tifoseria. Morale: non è tutto come prima, perché la Juventus si prende il quarto posto e va in fuga per la Champions, ma il Bologna ha ancora la chance delallaper quel sesto posto che significa Conference League, l’ultimo utile per l’Europa, a meno che il ranking da qui a fine stagione non torni a sorridere all’Italia.