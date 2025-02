Lidentita.it - LA FILIPPICA – L’imprenditore visionario che ha conquistato Trump

Leggi su Lidentita.it

Diciamoci le cose come stanno. Faree decidere di essere liberi, di vivere in un sistema liberale e democratico, perseguendo obiettivi legittimi, costituzionalmente garantiti, quindi dire anche ciò che realmente si pensa, è quasi un’utopia. In Italia ha cercato di farlo Silvio Berlusconi, diremmo con sprezzo del pericolo, vista la complessità del nostro Paese . LAche haL'Identità.