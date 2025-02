Lidentita.it - La fiamma dei Giochi Mondiali Invernali arde sulla via Appia

Leggi su Lidentita.it

Ai piedi della Porta Aurea, ovvero al cospetto del maestoso Arco di Traiano costruito nell’odierna Benevento, quasi due millenni or sono, per celebrare la grandezza dell’impero più potente del mediterraneo,da questa mattina ladell’inclusione. Ed invero il capoluogo Sannita è tra le 20 città italiane selezionate per ospitare ‘Torch Run’, iniziativa promossa in . LadeiviaL'Identità.