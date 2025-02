Lanazione.it - La festa in maschera per i più piccoli si terrà giovedì 27 in piazza San Michele

Leggi su Lanazione.it

Ladi Carnevale indedicata i più, che non si è potuta tenere nel fine settimana scorso a causa del maltempo, sarà recuperata in occasione delgrasso, il 27 febbraio prossimo. L’appuntamento è quindi alle ore 15 diinSandove Mr Fred, durante il suo spettacolo di giocoleria e mangiafuoco, farà un simpatico dono a tutti i partecipanti. Durante la Fabbrica del Natale in vicolo San Carlo, l’Associazione “il Sogno di Costantino” aveva infatti realizzato un laboratorio creativo raccogliendo tanti disegni fatti dai bambini e realizzando con essi un bellissimo calendario da muro. Il presidente dell’associazione Edoardo Puccetti, in accordo con l’ufficio Sportello Eventi e l’assessore alla cultura Mia Pisano, ha deciso di regalare ai bambini presenti al Carnevale ini coloratissimi calendari, fino a esaurimento scorte.